Traffico Roma del 08-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna gli spostamenti continuano ad essere sostenuti tra via della Magliana e la diramazioneSud accade lo stesso sul interna tra Cassia e Prenestina proseguono gli spostamenti dell’ora di punta anche sul tratto Urbano della A24 verso il Gra e sull’intero percorso della tangenziale est è trafficata l’autostrada di Fiumicino a partire dalla Colombo in direzione dell’aeroporto in prossimità dell’EUR nel dettaglio su Viale Salvatore Rebecchini un incidente in quest’ultima ora è rallentato maggiormente gli spostamenti vicino elegraf per un precedente incidente siamo ora su Viale di Tor di Quinto disagi possibili all’altezza di viale carabinieri a cavallo incidente comunque in via di risoluzione un tamponamento anche su Viale Guglielmo Marconi nei pressi di ...