Traffico Roma del 08-11-2023 ore 18 | 00

(Di mercoledì 8 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata internaintenso è rallentato Come di consueto tra Cassia e Prenestina a dello stesso sulla carreggiata esterna tra la complanare di via della Magliana e la diramazioneSud spostamenti dell’ora di punta anche sulle tratto Urbano della A24 in uscita dalla capita mentre su via della Foro Italico anche per un precedente incidente vicino via della Moschea circolazione in questo pomeriggio maggiormente sostenuta tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni in prossimità di Torpignattara Maggiore attenzione per la chiusura aldi via della Marranella in prossimità di Piazza della Marranella a causa dei lavori in corso a Castel Fusano ricordiamola venuta a riapertura di viale della ...