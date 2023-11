Traffico Roma del 08-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari in zona San Pietro per lavori di prolungamento del sottopasso del Lungotevere in Sassia è attiva e modifiche alla viabilità in piazza Pia e strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica è sempre per lavori Questa notte giovedì notte e venerdì notte dalle 22 alle 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità