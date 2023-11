Traffico Roma del 08-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti Ci sono code anche sul percorso Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro è in fiale tra via delle Valli via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpicointenso Anche in via del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio verso il lungotevere per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità