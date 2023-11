Traffico Roma del 08-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla Cassia bis tra le rughe Castel de’ ceveri versosegnalato anche un incidente code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24Teramo con coda tra Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è intenso ilsulla via Flaminia concludi tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’uscita per la tangenziale estin coda sulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito un ...