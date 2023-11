Tozaj non sta nella pelle | “È stata un’emozione grandissima”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È un momento che aspettavo da tanto, sin da bambino, il primo gol tra i professionisti. È, andare ad esultare sotto la curva ed esultare con i tifosi”. Parla così Enis, al primo gol tra i professionisti arrivato nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Foggia. “Cerco sempre di ritagliarmi un’occasione e oggi è andata bene – afferma – Dedico questo gol a mio nonno che mi guarda sempre dall’alto”. “Sento la fiducia del mister – dice – Mi dà sempre molti consigli, mi sta molto vicino. e cerco di fare il mio, al di là della presenza di grandi calciatori nello spogliatoio. Non mi crea disagio il fatto di avere vicino giocatori così, cerco sempre di imparare e di avere la mia possibilità“. “E’ un buon momento per noi in campionato – conclude – ...

Per i padroni di casa, a segno, D'Angelo e D'Amico ; per la squadra di Mirko Cudini , invece,... Purtroppo,sempre quello che si prova in settimana si riesce a mettere in campo. In alcuni ...

