Torvaianica | in corso controlli straordinari delle forze dell’ordine | in campo Polizia | Finanza e Carabinieri

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È scattato stamattina un servizioo di controllo del territorio a Pomezia, con particolare attenzione alla zona del litorale. Innumerose pattugliedi Stato,ma anche Guardia di, mattinata disoprattutto a. Ancora non si conoscono i particolari dell’attività – tuttora in– che verranno resi noti nelle prossime ore. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

... sostenuto con i fondi dell'8 1000 alla Chiesa cattolica, il" si legge in una nota della ... Immacolata ae il 14 dicembre a Santi Anna e Gioacchino, a Lavinio.

Kitesurfer affoga in mare a Torvaianica sotto gli occhi dell'amico. «Vela incastrata nella boa» ilmessaggero.it

A fuoco un chiosco sulla spiaggia di Torvaianica, non si esclude il dolo Il Caffè.tv

È scattato stamattina un servizio straordinario di controllo del territorio a Pomezia, con particolare attenzione alla zona del litorale. In campo numerose pattuglie delle Forze dell’ordine. Polizia ...Tragedia a Torvaianica per la morte di un kitesurfer. Ieri l'uomo, 40 anni circa, era in acqua con un altro appassionato delle onde. Poi il dramma. Secondo diversi testimoni la vela ...