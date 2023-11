Torino | Ricci e Rodriguez ko | il bollettino | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 2023-11-08 17:36:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Si fermano Samuelee Ricardoper problemi muscolari. Ilha diramato sui propri canali un: Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato per Samueleuna lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra mentre per Ricardohanno riscontrato una sofferenza al bicipite femorale destro. Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato per Samueleuna lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra mentre per Ricardohanno riscontrato una sofferenza al bicipite femorale destro. pic.twitter.com/lvOes98MGT — ...