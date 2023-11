The Marvels | la recensione | un passo avanti e uno indietro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La prospettiva è totalmente cambiata.dopo, non in modo radicale e netto da un giorno all’altro. Eppure il modo in cui tutti noi oggi approcciamo i film del Marvel Cinematic Universe è diverso. Prima dell’avvento della pandemia (e della discutibile virata manageriale di Bob Chapek), andare al cinema per la nuova pellicola della Casa delle Idee era un evento. Entusiasmo, trepidante attesa, certezza sulla qualità. Sapevamo, insomma, che ci saremmo sicuramente divertiti e speravamo che l’esperienza sarebbe stata indimenticabile, o meglio che rispettasse le famose “attese”. Oggi invece è tutto il contrario: la confusione e la poca qualità degli ultimi due anni hanno invertito il paradigma. C’è incertezza, una volta arrivati in sala, e una flebile speranza che tutto fili liscio. Thearriva al cinema come massimo ...

Sono online le prime reazioni al nuovo film del Marvel Cinematic Universe,, nei cinema italiani da oggi, mercoledì 8 ...

“The Marvels”, 3 supereroine in un film divertente e pieno d’azione Tv Sorrisi e Canzoni

Mumbai (Maharashtra) [India], November 8 (ANI): Kareena Kapoor Khan has voiced the iconic character of Black Widow in the podcast series Marvel’s Wastelanders, which is now streaming on the audio ...Abbiamo parlato di ingarbuglio narrativo perché The Marvels parte attingendo a quelle che sono le vicende di tre serie televisive: la prima è Ms. Marvel, di cui questo film è il sequel diretto. Il ...