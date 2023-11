TGPoste | Del Fante | “Con 8 | 9 miliardi di ricavi diamo un bonus di 1 000 euro ai nostri 120 000 colleghi”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) ROMA – I risultati in crescita dei primi nove mesi del 2023 di Poste Italiane sono frutto dell’impegno dei suoi 120.000 dipendenti, ai quali sarà riconosciuto undi 1.000nella prossima busta paga. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Matteo Delin un’intervista a tutto campo alillustrando i numeri del terzo trimestre 2023:in crescita a 2,8e nei primi nove mesi dell’anno a 8,9, numeri a supporto dell’acconto sul dividendo di 0,237per azione, in pagamento il 22 novembre e in crescita del 13% rispetto lo scorso anno. “Le attività dell’Azienda – ha detto Del– hanno orizzonti temporali lunghi e sono figlie di scelte strategiche declinate nei piani industriali ...