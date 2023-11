Terra Amara anticipazioni dal 6 al 12 novembre 2023 aggiornamento 8 NOVEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ultime notizie: Dal 6 al 12) Tutte ledella settimana per la soap operaLa settimana prossima in “” assisteremo a sviluppi avvincenti e sconvolgenti nella trama. Ecco cosa ci aspetta durante la settimana.settimana dal 6 al 12. Focus su Zuleyha e Demir! Lunedì 6. Dopo una conversazione con Fekeli, Lutfiye decide di tornare a Cukurova per affrontare insieme ...