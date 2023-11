Tennis Femminile | l’Italia è gigante | supera la Francia all’esordio della Billie Jean King Cup

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Siviglia – Un ottimo esordio per un’ottima Italia delalla prima giornata di gare delle FinalsCup, la massima competizione per nazioni. Sui campi dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna) le Azzurre hannoto lacon il punteggio finale di 2-1, nella Fase a Gironi. Martina Trevisan, dopo oltre due ore di lotta, ha vinto sulla veterano Alizé Cornet (2-6 6-2 6-2). Jasmine Paolini in seguito ha conquistato il match contro Caroline Garcia, battuta per 7-6(6) 5-7 6-4 dopo due ore e 37 minuti di partita. La stessa Martina Trevisan è tornata poi in campo nel doppio con Elisabetta Cocciaretto, ma non sono riuscite a compiere l’impresa contro la coppia avversaria formata da Caroline Garcia e Kristina ...