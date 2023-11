Tennis | Bjk Cup Finals a Siviglia | Italia-Francia 2-0

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (askanews) – Bella vittoria dell’sullaalle Billie Jean King Cup by Gainbridgeche si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto in rimonta per 26 62 62, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking. Quindi Jasmine Paolini, n.30 WTA, si è imposta per 76(6) 57 64, dopo una battaglia di due ore e 39 minuti, su Caroline Garcia, n.20 WTA. L'articolo proviene da Ildenaro.it.