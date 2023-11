Tennis | Atp Sofia | Musetti eliminato da Draper al 2° turno

... i dettagli •Finals - Jannik Sinner si prepara per l'esordio: primi allenamenti a Torino • Alexander Zverev: 'Un onore partecipare alleFinals' •Finals - Daniil Medvedev: ...

Un eterno Fabio Fognini si regala i quarti di finale al torneo ATP di Metz. Una vittoria emozionante per il nativo di Arma di Taggia, che ha superato in rimonta dopo una battaglia pazzesca il kazako A ...Fabio Fognini non raggiungeva i quarti di finale in un torneo ATP dall'Aprile dello scorso anno (Belgrado) e finalmente quest'oggi a Metz è riuscito ad interrompere questo periodo negativo. Una vittor ...