Taylor Swift è Artista dell’Anno 2023 di Apple Music 

Un team tutto al femminile dentro e fuori la writer's room, una colonna sonora rockettara alla Plunkett & Mclean e composta da tracce celebri e inedite di voci femminili (daa Warpaint, ...

Taylor Swift spingerà il pil degli Stati Uniti dell’1,5% Milano Finanza

Taylor Swift sostiene pubblicamente Travis Kelce per infranto un nuovo record Radio Zeta

A conferma che la nuova modalità distributiva del film-evento, disponibile in sala e per pubblici mirati, è diventata un fenomeno di tendenza nella distribuzione, dopo il successo dell'Eras Tour di Ta ...Conosci la passione segreta di Taylor Swift Non ci crederai mai. La cantante ne ha davvero per tutti i gusti. Numeri alla mano, Taylor Swift è al momento l’assoluta regina della musica pop mondiale.