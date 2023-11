Tajani jr in FIGC | Abodi risponde | «Non vorrei avere danni da un cognome»

(Di mercoledì 8 novembre 2023)jr. entra ine il Ministro dello Sport Andreacosì a quanto successo: le sue dichiarazioni Calcio e Finanza riporta le parole di Andreadopo l’ingresso dijr., figlio del vice-presidente del Consiglio, in. LE PAROLE – «È una tematica su cui credo debba esserci massima trasparenza perché il tema lo richiede ed è opportuno farlo. Bisogna fare chiarezza su un argomento specifico: laha natura come quella di una associazione con personalità giuridica di diritto privato. Lanon è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico. Si tratta di un ente di diritto privato retto da norme statutari e regolamentari sulla base ai principi informatori degli ordinamenti sportivi ...

Non si placano le polemiche in, il M5S accusa il presidente Gabriele Gravina di aver assunto il figlio del vice presidente del Consiglio e ministro per gli Affari Esteri, Antonio, e la figlia del ministro all'Economia ...

Il M5S attacca: «Gravina ha assunto Tajani jr in FIGC per imbullonarsi alla poltrona» Calcio e Finanza

Abodi: «Tajani jr in FIGC Chi ha cognome non deve avere privilegi ma nemmeno danni» Calcio e Finanza

ROMA (ITALPRESS) - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà domani a Parigi per partecipare alla Conferenza umanitar ...A new 'Parentopoli nepotism row involving the government broke out Wednesday amid news that the son of Senate Speaker Ignazio La Russa, Geronimo, had been appointed culture ministry rep a Milan's pres ...