Superlega | Re Carlo e la legge “Contro l’adesione dei club inglesi a proposte sconsiderate”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nel corso di due giorni difficili nell’aprile 2021, la neonataha minacciato di cambiare il volto del calcio europeo creando un torneo d’élite che avrebbe protetto i 15 miglioridalla logica della retrocessione. Ora un disegno didel Governo britannico, annunciato martedì da Re, propone poteri per impedire alle squadredi tentare di unirsi a un campionato separatista in futuro. In un documento che spiega il nuovo disegno disulla governance del calcio, il governo inglese afferma che laeuropea è “fondamentalmente non competitiva” e “minaccia di minare la piramide calcisticala volontà dei tifosi“. “I tifosi non dovranno più affrontare la prospettiva di vedere i loro...