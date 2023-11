Superbike 2024 | ecco il calendario | c’è la pista di Cremona!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo aver nuovamente assegnato il titolo ad Alvaro Bautista e dopo aver assistito a vari cataclismi che hanno riscritto diversi team in un mercato piloti in perenne ebollizione, laha diramato anche il nuovoper la stagione che è stata praticamente inaugurata, recentemente, dalle prime due giornate dei test. Due le novità importantissime a livello di location, con l’Europa che vedrà sfrecciare le moto di SBK in ben undici occasioni all’interno dell’annata che verrà.: anche in Ungheria ci sarà una “prima volta” Dodici round in scena che si svilupperanno, come di consueto, dal venerdì alla domenica. Saranno toccati diversi continenti in questo Mondialededicato alla categoria delle derivate (Europa con undici ...