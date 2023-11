Sul nuovo Patto trattativa difficile in Ue Nella proposta della Spagna non c’è la golden rule per gli investimenti chiesta da Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Trattative serrate sulla riforma deldi stabilità. Una svolta sembra possibile, ma al momento un accordo ancora non c’è, mentre corre il conto alla rovescia verso fine anno. Se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole, dal primo gennaio tornerà il vecchio, sospeso a inizio pandemia. L’esameCommissione sulle manovre 2024 presentate sarà dunque un appuntamento importante, che vedrà finire sotto la lente la crescitaspesa primaria netta, il ritiro delle misure di sostegno all’energia e glipubblici finanziati a livello nazionale, come ha ribadito il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. In questo scenario si inserisce la due giorni di riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, dove i ministri cercheranno una sintesi politica sul, per ...