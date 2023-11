Sturm Graz | Ilzer avverte l’Atalanta | “Se saremo coraggiosi potremo fare risultato”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Bergamo. Dopo lo sgambetto dell’andata, lo(con 800 tifosi al seguito) vuole provare a frenare nuovamente la corsa delverso la qualificazione. Christiane i suoi non vogliono essere soltanto una comparsa e il 2-2 dell’andata lo ha chiarito: “Parliamo di un avversario top: in casa sapranno mettere in campo la loro idea di calcio con ancora maggiore convinzione. Asiamo partiti fortissimo, poi siamo andati a fasi alterne e dopo l’espulsione la partita è cambiata: dobbiamo crederci anche domani con la stessa convinzione che ci abbiamo messo all’andata per raggiungere il 2-2?. “Dal punto di vista dell’impianto di gioco mi aspetto un’Atalanta simile”, prosegue analizzando l’avversario, “magari una maggiore concretezza e sicurezza, ma quando saranno in possesso di palla ci ...