Storia diplomatica | Mohammed Reza Bey

(Di mercoledì 8 novembre 2023)Bey, in persiano: ??????? ???, in francese Méhémet Riza Beg (Persia, … – Persia, 1717), è stato un diplomatico e nobilepersiano. Fu sindaco della città di Erevannonché ambasciatore dello scià Sultan Husaynpresso la corte di Luigi XIV di Francia. Guidò l’ambasciata in Francia nel 1715.Bey era sindaco della città di Erivan ed alto ufficiale del governatore della provincia di Ervian il quale venne prescelto dallo scià di persia per ricoprire il ruolo di ambasciatore in Francia nel marzo del 1714.A differenza dei suoi predecessori ai quali era stata affidata la medesima missione, attraversò l’Anatolia giungendo sino a Costantinopoli travestito da pellegrino dal momento che l’Impero ottomano e quello persiano erano in guerra. Venne ad ogni modo imprigionato nella capitale ottomana e rilasciato ...