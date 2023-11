Stipendi | in un anno aumentati del 3 | 4% E l’inflazione «mangia» il potere d’acquisto

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) I DATI. Secondo l’Inps le retribuzioni in Bergamasca nel 2022 si sono attestate in media su 25.256 euro (lordi) in 12 mesi; cresciute di 835 euro. Ma il 2022 è stato l’dell’escalation dei prezzi, con un’inflazione che in Bergamasca ha segnato il 6,8% di media annua secondo l’Istat. L’approfondimento su L’Eco di giovedì 9 novembre.