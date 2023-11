Stephen King anticipa un estratto del sequel di Cujo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Diamo un primo sguardo aldi, romanzo classico diche ha deciso di proseguire la storia in un racconto intitolato Rattlesnakes. Sono passati più di 40 anni da quando è stato pubblicato il classico dell'orrore didi, di cui tempo fa è stato annunciato il. Non si tratta però di un altro romanzo, ma un racconto intitolato Rattlesnakes tratto dalla raccolta appena annunciata da, You Like It Darker. Il Re del Brivido ha rilanciato un articolo di Entertainment Weekly che contiene undella storia. Proprio quest'anno ricorre il 40° anniversario della pubblicazione diin Italia. Di cosa parla ...

La seconda stagione di Chapelwaite , la serie basata sul racconto Jerusalem's Lot di, non andrà avanti. Il servizio di video in streaming MGM+ (ex Epix) ha rinunciato al nuovo ciclo di episodi, che pure era in sviluppo da febbraio 2022. Lo ha fatto sapere il co - ...

