STATS – Salisburgo-Inter | l’obiettivo di Inzaghi | rinunciare a Lautaro ed essere come Guardiola

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche dell’di Simonein vista della quarta giornata di Champions League Fare a meno diMartinez e riuscire a conquistare 3 punti per potersi concedere il lusso di imitare l’altra finalista di Istanbul: qualificarsi dopo appena 4 giornate per gli ottavi di finale proprioha fatto il Manchester City, che con 4 vittorie in sequenza ha messo in fila anche la concorrenza. É questa la mission dell’questa sera in Austria, impegnata contro unche per la verità qualche piccolo problema all’andata l’ha creato, pareggiando momentaneamente con Gloukh la rete del vantaggio nerazzurro e dimostrando una certa precisione nelle conclusioni, con 6 tiri che hanno inquadrato lo specchio della porta, il triplo rispetto a quanto fatto ...