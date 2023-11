Stare troppo seduti fa male? Conseguenze | rimedi e posizioni corrette

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Dimmi quanto tempo stai fermo su una sedia e ti dirò quanto aumenta il tuo rischio di sviluppare malattie cardiovascolari”. In futuro, con questa semplice domanda, si potrebbe davvero arrivare a definire chi è più in pericolo di andare incontro a eventi cardiovascolari potenzialmente letali. Quanto più aumenta infatti il tempo quotidiano passato senza muoversi, tanto maggiore sarebbe il rischio di sviluppare problematiche di questo tipo. A segnalarlo è una grande ricerca apparsa su JAMA Cardiology, che ha preso in esame oltre 100.000 persone in più di venti diversi Paesi, calcolando proprio il tempo quotidiano della vera e propria sedentarietà, ovvero le ore trascorse. I risultati di questa ricerca e di simili sperimentazioni concordano tutte su un punto: la sedentarietà prolungata provoca seri danni all’organismo, nonché problemi psicofisici. Anche ...