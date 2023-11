SSC Napoli | Un’ora e mezza di dominio eppure finisce in pareggio con l’Union Berlino

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La SSCanalizza sul proprio sito ufficile la partita di Champions League pareggiata dalla squadra azzura al Maradona controdipressochè continuo.in-Union. Un esito che può essere spiegato solamente scartabellando le regole scritte con inchiostro simpatico nelle pieghe dell’imponderabile calcistico. I tiri in porta azzurri sono elevati alla potenza, le occasioni da gol appartengono alla doppia cifra, il possesso palla e la mole di gioco sono da tabella unilaterale e inequivocabile. Ma il fascino misterioso del pallone è anche negli episodi imprevedibili. Ilinizia con un fuoco di fila ...

Niente vittoria e qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League rinviata all'ultima giornata. Il SSC Napoli ad avere la meglio sull'Union Berlin, più per errori suoi che per meriti dei ...