(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Un'altra notte di violente proteste contro l'amnistia ai ribelli catalani in, ancora senza governo a oltre tre mesi dalle elezioni anticipate del 23 luglio. A scendere inieri sera a, dopo le manifestazioni che nei giorni scorsi hanno interessato Barcellona, Valencia e altre città spagnole oltre la Capitale, sono stati almeno 7mila militanti dell'estremamobilitati da Revuelta, piattaforma legata ad ambienti studenteschi vicini allasovranista di Vox, partito guidato da Santiago Abascal. Nel mirino dei manifestanti, diretti contro la sede del partito socialista (Psoe) in calle Ferraz, la proposta di amnistia per i dirigenti della Catalogna coinvolti nel fallito tentativo di secessione del 2017, una delle condizioni poste dai deputati catalani separatisti per ...

...ha criticato aspramente il partito diPartido Popular (EPP) e il gruppo di estrema... "Puigdemont in prigione", "Libertà" o "Lanon è in vendita" per protestare contro l'...

Spagna: destra e sindacati in piazza, Madrid non è Caracas AGI - Agenzia Italia

Spagna: l’estrema destra di Vox raduna circa 100 mila persone a Madrid per protestare contro l’amnistia Agenzia Nova

l'estrema destra di Vox in piazza con sindacati e giudici, contro l'aministia per gli indipendentisti e le concessioni proposte da Sanchez (Psoe) per tornare al governo ...Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ...