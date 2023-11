So che molti diranno ' e che te ne fai?' | lo sfogo di Bianca Guaccero dopo la chiusura di Liberi tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Nella vita non sempre si può trionfare... Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (Al di là dei sogni) 'a volte quando si perde si vince... ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica"., in un post su Instagram, si sfoga all'indomani delladel programma '!' su Rai2appena tre puntate a causa degli ascolti troppo bassi. "So che'e che te ne?'... sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo. E che la ricerca, il mettersi in ...