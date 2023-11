Slovan Bratislava-Lille Conference League | 09-11-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Giovedì 9 novembre Gruppo A :- LOSC Lille (21:00) , Olympija Lubiana - KÍ Klaksvik (21:00) Gruppo B : Breidablik - Gent (21:00) , Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv (21:00) Gruppo C :...

Slovan Bratislava will welcome Lille to the Tehelné Pole in the group stage of the UEFA Europa Conference League on Thursday. The hosts are in second place in the Group A table, with two wins from ...La quarta giornata di Conference League manderà in scena la sfida fra lo Slovan Bratislava e il Lille, in programma al Tehelné pole. Il match è previsto per giovedì 9 novemvbre alle ore 21:00. Un vero ...