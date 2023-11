Siria | nuova escalation nel Paese | in un mese 350 morti e 120mila nuovi sfollati “Bombe a grappolo sui civili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Settanta, 349 feriti e. Queste cifre non arrivano da Gaza, ma sono il bilancio deldi ottobre della guerra in. A diffondere queste cifre è l’Ocha, l’agenzia dell’Onu per gli affari umanitari, che sottolinea la recrudescenza delle ostilità neldilaniato da una guerra civile cominciata nel 2011. Ad essere presa di mira dai bombardamenti dell’aviazionena, fedele al governo di Bashar al Assad e sostenuta da quella russa, è la regione di Idlib, enclave dell’opposizione. Principali obiettivi, riportano le Nazioni Unite, sono i campi profughi interni a ridosso con il confine turco. Martedì scorso, proprio un bombardamento sulla città di Taftanaz ha provocato la morte di un civile, ferendone altri 5 fra cui ...