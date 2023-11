felici e contenti Per chi stasera in tv fosse alla ricerca di un film d'animazione leggero e divertente alle 21.10 su TwentySeven va in ondafelici e contenti. Si ...

Shrek - E vissero felici e contenti su Sky Cinema Family - Guida TV Guida TV

Stasera in tv: i consigli sui film da vedere questa sera ilGiornale.it

“Shrek IV - E vissero felici e contenti”, alle 21.05 su Twenty Seven. Ecco la trama del quarto capitolo. Shrek è ormai felicemente sposato con ...Scopriamo cosa prevede la programmazione di mercoledì 8 novembre. Ecco i 5 film da vedere stasera in tv che abbiamo selezionato per voi, sempre in prima o seconda serata, divisi tra tv in chiaro e a ...