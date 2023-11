Sfinge Testa di Morto è velenosa? La verità sulla farfalla de Il silenzio degli innocenti

(Di mercoledì 8 novembre 2023)di, ladiventata famosa soprattutto grazie al film Il, è un esemplare assolutamente non velenoso e del tutto innocuo per l’uomo. Questo nonostante le grandi dimensioni che possono spaventare pari a 6 cm di lunghezza e un’apertura alare che può andare dagli 80 ai 130 mm e soprattutto la celebre macchia sul dorso, che ricorda un teschio. Ma scopriamo quali sono le curiose caratteristiche di questa, tra cui il verso, simile ad un cigolio. Nell’ambiente scientifico, poi, viene denominata Acherontia atropos. Un nome che si rifà all’Acheronte, uno dei fiumi infernali nella mitologia greca, e da Atropo, una delle tre parche il cui compito era recidere il filo della vita...

... ottenendo infine una formazione simile a una. Man mano che il materiale diventava più resistente, si trasformava nella "" del leone, dando vita a varie altre caratteristiche come un "...

Dalla cavalletta gigante alla sfinge testa di morto: nel Campus di ... Barinedita

Sfinge testa di morto, la falena del Silenzio degli Innocenti a Rovigo ... il Resto del Carlino

Uno studio rivela che il vento potrebbe aver plasmato la grande Sfinge prima degli antichi egizi: ecco in che senso.Secondo gli studiosi, il monumento non sarebbe stato scolpito ex novo, bensì avrebbe origini in una configurazione rocciosa preesistente nota come “yardang“, una prominenza naturale che emerge dal ...