Serie B LIVE | in campo Palermo-Brescia e Lecco-Spezia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sono due le partite diB in programma oggi, entrambe con fischio d'inizio alle 18.30. Per le zone basse della classifica, il...

In campo il Napoli di Rudi Garcia affronterà l' Union Berlino per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League . Gli azzurri sono a caccia della terza vittoria europea per ipotecare il ...

Palermo Brescia e Lecco Spezia, i risultati live dei recuperi di Serie B Sky Sport

Serie B, recuperi 2a giornata: i risultati LIVE / Fine primi tempi Stadionews.it

È stato ufficializzato il nome dell'arbitro della sfida tra Como Femminile e Juventus Women. Sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tagliaferri di Faenza ...di Coppa Italia Serie C, valido peri sedicesimi di finale. Calcio di inizio alle ore 20:45. Le squadre sono pronte a confrontarsi in campo nuovamente, in quanto si sono già affrontate nel rispettivo ...