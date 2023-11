Serie B | il Palermo supera il Brescia | pari fra Lecco e Spezia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sono due le partite diB in programma oggi, entrambe con fischio d'inizio alle 18.30. Per le zone basse della classifica, il...

Unadi conversazioni che sono state trasmesse dalle autorità americane all'Italia, e dalle ... Un filo diretto che lega oggi 17 misure cautelari , scattate trae New York . Alle 4 del ...

Palermo-Brescia 1-0 e Lecco-Spezia 0-0, i risultati dei recuperi di Serie B Sky Sport

Coulibaly gol: il Palermo è terzo. Pari tra Lecco e Spezia Tuttosport

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Allo stadio “Barbera” protagoniste Palermo e Brescia, gara valevole il recupero della 2^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Palermo-Brescia 1-0: 27' Co ...