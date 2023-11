Serie A | novità Beltran | Spinazzola | Lazovic e…

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Fiorentina, le condizioni diLucasnon ci sarà domani nella trasferta di Conference League contro il Cukaricki. L’attaccante della Fiorentina non è stato infatti convocato da mister Vincenzo Italiano a causa di un trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera contro la Juve. Il calciatore, in miglioramento, è rimasto a lavorare al Viola Park, proverà a esserci domenica contro il Bologna. Roma, in gruppoOggi nell’allenamento della Roma mister Mourinho ha dovuto fare a meno causa febbre di Nicola Zalewski, che però dovrebbe partire lo stesso con la squadra verso Praga dove domani i giallorossi saranno impegnati in Europa League. E’ tornato in gruppo invece Leonardo, che sarà regolarmente a disposizione soprattutto ...