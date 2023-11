Senza Superbonus l’Italia dice addio alla crescita | così il governo ha affossato il settore che ha trainato il Pil

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Con lo smantellamento del, ladell’economia italiana è destinata a scomparire dopo un già evidente rallentamento. L’rme viene lanciato da Federica Brancaccio, presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra. Una legge di Bilancio che si inserisce in un contesto “molto incerto” sia a livello nazionale che internazionale. La flessione dell’economia, non solo italiana, è evidente. E in questa dinamica “incide negativamente anche l’andamento deldelle costruzioni” dopo i risultati eccezionali del precedente biennio.lasi fermerà: la previsione dell’Ance Nel biennio 2021-2022 ildelle costruzioni ha ...