Segre convoca il 9 novembre la commissione contro l’odio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) ROMA – Lastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione ale alla violenza, presieduta dalla Senatrice Liliana(foto), si riunirà giovedì 9alle ore 15 con all’ordine del giorno comunicazioni della Presidente in particolare in merito al crescente clima di antisemitismo e di istigazione alin seguito ai drammatici eventi in Medio Oriente. Lo comunica in una nota la stessa presidente. L'articolo L'Opinionista.

il 9 novembre commissione contro l'odio La, con una nota, ha fatto sapere che la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e ...

Segre convoca il 9 novembre commissione contro l'odio Agenzia ANSA

Segre convoca il 9 novembre commissione contro l'odio Espansione TV

"Se sono qui è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano". Così la senatrice a… Leggi ..."Ma perché se va in una Camera non è che poi non vada nell'altra quindi è indifferente" dove comincia l'iter. "È finita l'autonomia in commissione, ormai è stata esitata quindi c'è lo spazio, non capi ...