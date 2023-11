Scuole chiuse per 4 giorni in un paese dell’Abruzzo | paura per la febbre gialla Appello del Comune | “Niente allarme”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In un, in provincia de L'Aquila, èper un caso di. La Asl locale ha confermato il contagio, inducendo le autorità a disporre la chiusura delleper quattroa partire dall'8 novembre, in una mossa preventiva per la sicurezza pubblica. L'articolo .