Scontri verso Napoli-Union Berlino | arrestati undici tifosi tedeschi

Neglicon le forze dell'ordine sono rimaste ferite circa venti persone, di cui la metà ... Innanzitutto come è possibile che una folla inferocita, in un paese in cui sono emerse criticità...

Milan-Psg, affluenza tifosi ok dopo scontri ieri Sky Sport

Milan-Psg ad alta tensione: scontri tra ultras e paura in città - Sportmediaset Sport Mediaset

“Ci sono tantissime persone ormai qui al campus che indossano la kefiah, la ostentano come un simbolo di appartenenza alla causa palestinese e di odio verso gli ebrei”, la testimonianza di un giovane.Dopo essere passati per piazza Dante, i tifosi tedeschi si sono diretti verso via Toledo e anche qui ... cercavano i rivali tedeschi. Lo scontro, però, non c'è stato in quanto la situazione era stata ...