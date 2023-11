Scontri ultras Berlino | diversi feriti e arresti nella notte | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Scene da far westa Napoli. Dopo glidello scorso anno contro l’Eintracht, anche contro l’Unionla storia si ripete.è andato in scena quello che i veri amanti del calcio non meriterebbero mai di dover assistere. Tra le strade di Napoli all’improvviso sono comparsi centinaia di tifosi dell’Unioncompletamente vestiti di bianco. Come accaduto lo scorso anno quando in città sono arrivati i tifosi dell’Eintracht Francoforte, i tifosi tedeschi hanno provato a mettere a ferro e fuoco la città partenopea. La polizia è intervenuta tempestivamente e ci sono statitra i tifosi dell’Unione le forze dell’ordine italiane....