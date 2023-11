Scontri ultras a Napoli | Questore | 11 fermi | evitati contatti tra tifoserie

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ildi, Maurizio Agricola, ha tenuto una conferenza stampa all'indomani degliregistrati nella notte di martedì tradell'Union Berlino, giunti nel capoluogo partenopeo per il match di Champions League, e forze dell'ordine. "Daspo per 11 tifosi berlinesi che sono stati fermati e denunciati in seguito agli. Evitato il contatto con glipartenopei grazie all'intervento tempestivo delle volanti", ha detto Agricola.

E' stato coinvolto anche un pub di Piazza Dante neglidieri che hanno visto protagonisti glidell'Union Berlino nel centro cittadino. Ecco le immagini tratte dai social dove si vedono glitedeschi incappucciati di bianco assaltare ...

Di seguito ai gravi disordini posti in essere nella serata di ieri, 7 novembre, in alcune vie del centro storico della città di Napoli, in particolare nella zona di Piazza Dante e Via Monteoliveto, da ...Dopo la notte di scontri fra ultras dell'Union Berlino e polizia, la città di Napoli fa la conta dei danni. Fra auto danneggiate e vetrine rotte, i tifosi tedeschi ...