“Scontri con tifosi premeditati” | la verità dal Comune di Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La città diieri sera è stata presa di mira daidell’Union Berlino. L’assessore alla sicurezza deldisvela un retroscena su questo attacco. Purtroppo l’avvicinamento di-Union Berlino non è stato tranquillo e sereno come ci si aspettava. I supporters tedeschi hanno creato scompiglio in città, arrecando diversi danni. L’assessore alla sicurezza deldiha svelato dei dettagli su questo brutto episodio accaduto ieri sera. De Iesu annuncia un retroscena clamoroso sull’assalto deitedeschi La giornata di ieri nella città disi è conclusa in maniera abominevole. La città è stata assaltata daidell’Union Berlino, che sono arrivati alla vigilia del match ...