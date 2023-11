Scontri a Napoli | 11 tifosi tedeschi arrestati

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Si chiude con 11 arresti il bilancio deglidi ieri notte atra le forze dell'ordine e un folto gruppo di ultrà dello Union Berlino. A tracciarlo, e a ricostruire quanto accaduto, il questore di, Maurizio Agricola. Nel capoluogo campano erano arrivati circa 250della squadra tedesca in treno, intorno alle 19.44; dalla stazione centrale erano stati scortati verso alberghi limitrofi, nella zona di piazza Garibaldi. Alle 22.30, isono usciti, tutti incappucciati e vestiti con una felpa bianca o beige, e hanno cercato di muoversi in corteo, ma sono stati bloccati a piazza Nicola Amore dalle forze dell'ordine che li avevano seguiti. Isi sono sparpagliati per le vie laterali, alla piazza, ma sono stati intercettati di nuovo dalla polizia a ...

Vigilia agitata a Napoli prima dell'Union Berlino: atti vandalici e violenze nel pieno centro del capoluogo partenopeo Gli ultras napoletani, in seguito, hanno fatto partire la caccia all'uomo dopo essersi radunati in Santa Maria la Nova: le due fazioni comunque non sono venute a contatto. Le forze dell'ordine non ...