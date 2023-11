(Di mercoledì 8 novembre 2023), la: in questo modo nel weekend dei 2 in schedina ha vinto 2.500. Ecco dove è successo Sembra una scommessa semplice, una di quelle che ci possono stare andando a vedere ovviamente quello che è il blasone delle squadre pronosticate. Eppure tanto facile non è: ci vuole fortuna, intuito, e anche quel pizzico di voglia e di coraggio di piazzare una scommessa del genere. Che, però, alla fine, è risultata vincente. Kane (Lapresse) – Ilveggente.itCinque 2: cinque vittorie in trasferta tra campionato di Serie A, Premier League e Bundesliga. Cinque partite dove, le squadre che giocavano lontane dalle mura amiche, partivano leggermente favorite. Ma proprio di poco, c’è da dirlo. Alla fine è andatachi ha giocato ...

...sarà l'ultima classificata della Serie A Scopriamolo nelle quote dei principali siti di... senza però ancora trovare la primastagionale. La quota dei campani ultimi in classifica ...

Scommesse, vittoria esterna come guida: 2.500 euro vinti così Il Veggente

Pronostici Napoli - Union Berlino: quote e bonus per il match Goal.com

Gli olandesi sono ultimi con due punti, Brighton e Aek a quota 4 staccati di una lunghezza dal Marsiglia. A campi invertiti vittoria degli uomini di De Zerbi per 2-0 e adesso... Migliori quote e ...Scommesse, la vittoria esterna come guida: in questo modo nel weekend dei 2 in schedina ha vinto 2.500euro. Ecco dove è successo Sembra una scommessa semplice, una di quelle che ci possono stare ...