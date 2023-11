Schwazer e il sogno Olimpico | parla il suo allenatore Sandro Donati

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Da diverso tempo segue il marciatore Alex, ex Campine di Pechino 2008, è al momento uno dei concorrenti dell’edizione, in corso del Grande Fratello. Intanto però, continua a tenere banco la sua posizione giudiziaria dopo la seconda squalifica per doping. Arne è stato, suostorico e da anni in lotta contro il doping. «Giunto ormai alla soglia dei 40 anni, con i tempi che sta facendo in tv è in grado di ottenere un buon piazzamento. Nessuno lo risarcirà mai per averlo indebitamente tenuto fuori dai Giochi di Rio e Tokio, ma lui vorrebbe comunque uscire dalla scena sportiva sulle piste, non relegato all’angolo senza ragione e senza poter partecipare». Poidice: «Perseguitato dal sistema, devastato dalla seconda ...