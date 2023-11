Saragozza-Brindisi oggi in tv | programma | orario e diretta Europe Cup 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo F dellaCupdi. Trasferta complicata per la formazione pugliese, che ha perso entrambe le partite precedenti: ora servirebbe un vero e proprio colpo per battere gli spagnoli, che comandano il girone con due vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 8 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming ...