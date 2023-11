Sanità – “Serve confronto responsabile per scongiurare paralisi SSN No a riserve ideologiche” | esorta Giuliano UGL

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Siamo assolutamente convinti che solo con l’ascolto delle istanze ed untra le parti coinvolte, si possa trovare un punto d’incontro che scongiuri l’approvazione della norma previdenziale che penalizza le pensioni dei dipendenti pubblici. La volontà del Ministro della Salute Schillaci, per quanto riguarda gli operatori sanitari, è chiara e confermata da recentissime dichiarazioni. Bisogna fare in fretta però, perché il tempo scorre e il rischio di implosione del SSN, se non si troveranno correttivi, non si allontana”.del SSN, l’Ugl: “Tanti operatori abbandonano il posto di lavoro a causa di emolumenti inadeguati e condizioni di lavoro inaccettabili” E’ quanto dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca, che poi aggiunge: “Gli organici sono già carenti e si ...