Salisburgo-Inter Primavera LIVE | UEFA Youth League | data | ora | cronaca info

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’scenderà in campo alle ore 14.30 contro ilper provare a cercare la prima vittoria stagionale in. Trasferta in Austria con la squadra prima del gruppo D. Di seguito tutte lermazioni su come seguire il match in diretta. QUARTA GIORNATA – L’cerca ancora la prima vittoria in. I nerazzurri hanno pareggiato con Real Sociedad e Benfica, poi perso nell’ultima partita contro ilal KonamiDevelopment Centre. Due punti nel gruppo D, pochi per la qualificazione al turno successivo. In Austria all’Akademie Liefering Platz alle ore 14.30 è in programma la partita ...