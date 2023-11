Salisburgo-Inter | Marchisio a bordocampo per Prime Video | cori e insulti dai tifosi nerazzurri

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Claudioè uno degli opinionisti scelti daper commentare, e il suo passato da bandiera della Juventus non viene visto positivamente daistipati nel settore ospiti dell’impianto della città austriaca, proprio sopra rispetto alla postazione dell’ex centrocampista. Partono così diversidinei confronti di, tra cui “Juventino pezzo di me**a”. In basso il. A… pic.twitter.com/WtMrkjcrjK —club elsorvegliant (@elsorvegliant) November 8, 2023 SportFace.

... in una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'EuropaLIVE COME FUNZIONA È il premio ...

Salisburgo-Inter: dove vederla e quando, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Inzaghi ilmessaggero.it

Prima del match con il Salisburgo l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video confermando l'interessamento dell'Inter per Karim Konaté. "Ci ...Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, spara alto sugli obiettivi stagionali della sua squadra in Europa Hakan Calhanoglu spara altissimo ai microfoni di Prime Video. Prima della sfida al Salisb ...