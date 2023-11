Salisburgo-Inter LIVE 0-0 | Padroni di casa subiti aggressivi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Al Wals Siezenheim, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Wals Siezenheim,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 13? – Azione insistita deldavanti all’area nerazzurra, conclude Bidstrup da fuori. Palla alta. 6? – Inizio subito aggressivo del: Baidoo sradica palla alla difesa dell’e mette in mezzo: Sommer in uscita la prende in due tempi, anticipando Simic. 1? – Calcio d’inizio. Migliore in campo: a fine ...